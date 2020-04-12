ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

Заседание ОПЕК+ созвано в воскресенье вечером, чтобы утвердить сделку по сокращению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Другой источник утверждает, что согласия Мексики на сделку пока нет, третий говорит, что Мексика не может не согласиться на предложение ОПЕК+.

В четверг 22 из 23 делегатов утвердили сделку по коллективному снижению нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года. Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, затем на 350 тыс. б/с, с 2021г - на 240 тыс. б/с.

Вышеупомянутое согласовано всеми странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение состоится в случае участия Мексики, говорилось в резолюции по итогам заседания ОПЕК+ в четверг.

В резолюции ОПЕК+ также отмечено: "призвать всех основных производителей присоединиться к усилиям, нацеленным на стабилизацию рынка".

В заседании ОПЕК+ приняли участие министры из таких нефтедобывающих стран, как Канада, Норвегия, Египет, Аргентина, Колумбия, Индонезия, Эквадор, Тринидад и Тобаго.

Сообщалось, что ОПЕК+ не готова сокращать нефтедобычу без участия других мировых производителей, не участвующих в альянсе, в частности, США и других стран G20.

Министры энергетики стран G20 в пятницу приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

"Для ответа на эти вызовы, мы обязуемся принять все необходимые и незамедлительные меры, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка. Мы одобряем намерения некоторых производителей по стабилизации энергетических рынков. Мы признаем важность международного сотрудничества в обеспечении восстановления энергетических систем", - говорится в документе.

Страны из числа G20, Канада и Норвегия, говорили о том, что присоединятся к сокращениям добычи нефти в случае, если соглашение будет достигнуто. США говорят о том, что их добыча нефти упала и будет падать из-за низкой цены на нефть.

Министры стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 20.00 по бакинскому времени проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила ранее агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.