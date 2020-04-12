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Дальнее зарубежье 12.04.2020 19:12

В Великобритании скончались еще более 730 человек с коронавирусом, число умерших с этим диагнозом превысило 10 тыс

Британские медицинские службы за сутки зафиксировали смерть еще 730 человек с коронавирусом, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на Минздрав Великобритании.

Таким образом, общее число смертей пациентов, у которых был диагностирован вирус, достигло 10 612. Количество выявленных случаев коронавируса приближается к 80 тыс.

СМИ указывают, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире.

Также, уточняет телеканал Sky News, официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]