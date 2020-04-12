Новак: надеюсь, сделка ОПЕК+ будет подписана в ближайшие дни, кризисная ситуация будет минимум до конца года

Кризисная ситуация на нефтяном рынке продлится минимум до конца года, надеюсь, сделка ОПЕК+ будет подписана в ближайшие дни, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия1" (ВГТРК).

"Думаю, мы еще достаточно долго будет выходить из ситуации, как минимум до конца этого года в лучшем случае", - сказал он.

"Надеюсь, что в ближайшие дни сделка ОПЕК+ будет до конца года согласована и подписана", - добавил министр, отметив, что она подразумевает реализацию на два года.