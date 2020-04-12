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ТЭК 12.04.2020 19:17

Новак: надеюсь, сделка ОПЕК+ будет подписана в ближайшие дни, кризисная ситуация будет минимум до конца года

Кризисная ситуация на нефтяном рынке продлится минимум до конца года, надеюсь, сделка ОПЕК+ будет подписана в ближайшие дни, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия1" (ВГТРК).

"Думаю, мы еще достаточно долго будет выходить из ситуации, как минимум до конца этого года в лучшем случае", - сказал он.

"Надеюсь, что в ближайшие дни сделка ОПЕК+ будет до конца года согласована и подписана", - добавил министр, отметив, что она подразумевает реализацию на два года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК+, СДЕЛКА, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]