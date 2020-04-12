В Италии за сутки скончался 431 человек с коронавирусом - это самый низкий показатель с 19 марта

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 431 пациента, заразившегося коронавирусом, сообщают в воскресенье в управлении гражданской обороны страны.
Специалисты отмечают, что это - самый низкий показатель в Италии с 19 марта.
Кроме того, продолжает снижаться нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц: сейчас в них проходят лечение 3 343 человека - на 38 меньше, чем в субботу.
В общей сложности, в стране обнаружили 156 363 случая заражения коронавирусом, почти 19,9 тыс. пациентов скончались.
Для Азербайджана характерна уникальная ориентация – представитель НАТО
Посол Азербайджана в РФ призвал сограждан не пытаться до 20 апреля пересечь границу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+, назвал ее отличной
Международный альянс ОПЕК++ возглавят США, Россия и Саудовская Аравия
Сделка ОПЕК+ после июня может продолжиться без участия Мексики - источник
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 40 человек, 50 - выздоровели
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,77 млн, число жертв - 108 тыс. человек - эксперты
Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, 67 заразились
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог