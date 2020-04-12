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Дальнее зарубежье 12.04.2020 21:36

В Италии за сутки скончался 431 человек с коронавирусом - это самый низкий показатель с 19 марта

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 431 пациента, заразившегося коронавирусом, сообщают в воскресенье в управлении гражданской обороны страны.

Специалисты отмечают, что это - самый низкий показатель в Италии с 19 марта.

Кроме того, продолжает снижаться нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц: сейчас в них проходят лечение 3 343 человека - на 38 меньше, чем в субботу.

В общей сложности, в стране обнаружили 156 363 случая заражения коронавирусом, почти 19,9 тыс. пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]