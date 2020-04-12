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Дальнее зарубежье 12.04.2020 21:57

Число жертв коронавируса во Франции превысило 14 тыс., зараженных насчитывается почти 95,5 тыс

За минувшие сутки во Франции умер 561 человек, заразившийся COVID-19, что довело общее количество жертв коронавируса до 14393, сообщила в воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

Из общего числа летальных исходов 9253 приходятся на больницы, а 5140 - на дома престарелых и иные медико-социальные учреждения.

По данным на воскресенье, во Франции госпитализированы в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии 6845 пациентов. За минувшие сутки в эти отделения поступили еще 220 человек и 255 были переведены в обычные палаты. Генеральная дирекция Минздрава Франции отмечает четвертый день подряд небольшое снижение общего числа тяжелых случаев заболевания.

Из больниц в целом выписаны 27186 человек как вылечившиеся.

С начала эпидемии во Франции выявлены 95403 случая заражения, из них 37188 - в домах престарелых.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]