Число жертв коронавируса во Франции превысило 14 тыс., зараженных насчитывается почти 95,5 тыс

За минувшие сутки во Франции умер 561 человек, заразившийся COVID-19, что довело общее количество жертв коронавируса до 14393, сообщила в воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.
Из общего числа летальных исходов 9253 приходятся на больницы, а 5140 - на дома престарелых и иные медико-социальные учреждения.
По данным на воскресенье, во Франции госпитализированы в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии 6845 пациентов. За минувшие сутки в эти отделения поступили еще 220 человек и 255 были переведены в обычные палаты. Генеральная дирекция Минздрава Франции отмечает четвертый день подряд небольшое снижение общего числа тяжелых случаев заболевания.
Из больниц в целом выписаны 27186 человек как вылечившиеся.
С начала эпидемии во Франции выявлены 95403 случая заражения, из них 37188 - в домах престарелых.
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