Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн б/с на май-июнь

Страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания 12 апреля подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей, сообщила пресс-службы министерства энергетики Казахстана.

"По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении", - говорится в сообщении, распространённом в воскресенье.