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12.04.2020 22:07

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн б/с на май-июнь

Страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания 12 апреля подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей, сообщила пресс-службы министерства энергетики Казахстана.

"По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении", - говорится в сообщении, распространённом в воскресенье.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]