Мексика пересмотрит свою позицию по сокращению добычи нефти после июня

Мексика пересмотрит свою позицию по сокращению добычи нефти по истечении двух месяцев (май-июнь) сделки ОПЕК++, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

По информации агентства, остальную часть обязательств Мексики по сокращению добычи нефти в 300 тыс. б/с возьмут на себя США.