Азербайджан присоединился к сделке ОПЕК+, подписанной по итогам видеоконференции в воскресенье - Минэнерго

Азербайджан присоединился к новой сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, заявила глава пресс-службы министерства энергетики республики, советник министра Замина Алиева.

"По итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, министры стран ОПЕК+ достигли договоренности о снижении нефтедобычи с 1 мая на период май-июнь 2020 года на 9,7 млн б/с. Азербайджан также поддержал это решение. Министр энергетики Пярвиз Шахбазов высоко оценил позицию нефтедобывающих стран, нацеленную на стабилизацию, направленную на стабилизацию рынка нефти", - сказала Алиева агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Н.Аббасова