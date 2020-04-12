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ТЭК 12.04.2020 22:18

Азербайджан присоединился к сделке ОПЕК+, подписанной по итогам видеоконференции в воскресенье - Минэнерго

Азербайджан присоединился к новой сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, заявила глава пресс-службы министерства энергетики республики, советник министра Замина Алиева.

"По итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, министры стран ОПЕК+ достигли договоренности о снижении нефтедобычи с 1 мая на период май-июнь 2020 года на 9,7 млн б/с. Азербайджан также поддержал это решение. Министр энергетики Пярвиз Шахбазов высоко оценил позицию нефтедобывающих стран, нацеленную на стабилизацию, направленную на стабилизацию рынка нефти", - сказала Алиева агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, СДЕЛКА, ПРИСОЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]