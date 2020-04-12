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ТЭК 12.04.2020 22:34

ОПЕК+ ожидает, что страны, не входящие в альянс, снизят добычу на 3,7 млн б/с

Страны ОПЕК+ ожидают, что страны, не входящие в альянс, такие как США, Бразилия и Канада, снизят добычу нефти на 3,7 млн б/с из-за того, что их производство падает, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители ОПЕК все еще ждут, что цифра от группы G20 будет больше, хотя неясно, будет ли это реальное сокращение или добыча упадет сама из-за рыночных факторов.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ ожидает, что альянс снизит добычу на 10 млн б/с, а страны G20 добавят еще 5 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ПАРТНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]