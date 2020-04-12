Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.04.2020 22:21

США вместо Мексики сократят добычу дополнительно на 300 тыс. б/с - Минэнерго Азербайджана

Мексика в мае-июне 2020 года сократит добычу нефти на 100 тыс. б/с, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Минэнерго республики, советник министра Замина Алиева.

«В ходе проведенной 12 апреля онлайн видеоконференции министры стран ОПЕК+ утвердили Декларацию о сотрудничестве. Министры также рассмотрели и приняли предложение Мексики по сокращению ею добычи нефти в мае -июне на 100 тыс. б/с. Кроме того, по итогам переговоров сегодня из договоренности, достигнутой 9 апреля было исключено условие о вступлении сделки по ограничению нефтедобычи в силу с 1 мая 2020 года в случае принятия Мексикой предложенных квот», - сказала Алиева.

Первоначально планировалось, что в мае-июне 2020 года Мексика снизит добычу на 400 тыс. б/с. «Вместо Мексики, США снизят дополнительно добычу еще на 300 тыс. б/с», - добавила Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, НЕФТЕДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]