США вместо Мексики сократят добычу дополнительно на 300 тыс. б/с - Минэнерго Азербайджана

Мексика в мае-июне 2020 года сократит добычу нефти на 100 тыс. б/с, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Минэнерго республики, советник министра Замина Алиева.

«В ходе проведенной 12 апреля онлайн видеоконференции министры стран ОПЕК+ утвердили Декларацию о сотрудничестве. Министры также рассмотрели и приняли предложение Мексики по сокращению ею добычи нефти в мае -июне на 100 тыс. б/с. Кроме того, по итогам переговоров сегодня из договоренности, достигнутой 9 апреля было исключено условие о вступлении сделки по ограничению нефтедобычи в силу с 1 мая 2020 года в случае принятия Мексикой предложенных квот», - сказала Алиева.

Первоначально планировалось, что в мае-июне 2020 года Мексика снизит добычу на 400 тыс. б/с. «Вместо Мексики, США снизят дополнительно добычу еще на 300 тыс. б/с», - добавила Алиева.

Н.Аббасова