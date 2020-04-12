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АПК 12.04.2020 22:45

Страны ОПЕК+ еще не решили, когда будет приниматься решение о возможном снижении нефтедобычи после июня

Страны ОПЕК+ на заседании вечером в воскресенье проголосовали за совместное снижение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, снизив квоту Мексики на 300 тыс. б/с.

Между тем, на заседании в четверг 22 из 23 стран проголосовали за снижение нефтедобычи на 10 млн б/в в мае-июне, на 8 млн б/с - до конца 2020 года и на 6 млн б/с - до мая 2022 года.

Как говорят источники "Интерфакса", что будет после июня - непонятно, и пока идут обсуждения, как и когда это будет решаться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]