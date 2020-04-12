Страны ОПЕК+ еще не решили, когда будет приниматься решение о возможном снижении нефтедобычи после июня

Страны ОПЕК+ на заседании вечером в воскресенье проголосовали за совместное снижение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, снизив квоту Мексики на 300 тыс. б/с.

Между тем, на заседании в четверг 22 из 23 стран проголосовали за снижение нефтедобычи на 10 млн б/в в мае-июне, на 8 млн б/с - до конца 2020 года и на 6 млн б/с - до мая 2022 года.

Как говорят источники "Интерфакса", что будет после июня - непонятно, и пока идут обсуждения, как и когда это будет решаться.