Воскресная видеоконференция устранила все препятствия на пути снижения нефтедобычи - министр энергетики Азербайджана

Новая сделка по сокращению добычи нефти внесет вклад в стабилизацию рынка нефти и поощрит сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК+, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Сегодняшняя встреча и решительная позиция ОПЕК+ по снижению нефтедобычи устранила все препятствия для реализации решения по сокращению добычи нефти», - сказал Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго в пресс-релизе по итогам видеоконференции.

Министр также отметил, что механизм регулирования нефтедобычи поддерживается на глобальном уровне и «эта поддержка внесет свой вклад в стабилизацию рынка нефти».

«Кроме того, это решение поощрит сокращение добычи и странами, не входящими в формат ОПЕК+», - заявил Шахбазов.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

Н.Аббасова