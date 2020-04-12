Воскресная видеоконференция устранила все препятствия на пути снижения нефтедобычи - министр энергетики Азербайджана

Новая сделка по сокращению добычи нефти внесет вклад в стабилизацию рынка нефти и поощрит сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК+, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Сегодняшняя встреча и решительная позиция ОПЕК+ по снижению нефтедобычи устранила все препятствия для реализации решения по сокращению добычи нефти», - сказал Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго в пресс-релизе по итогам видеоконференции.
Министр также отметил, что механизм регулирования нефтедобычи поддерживается на глобальном уровне и «эта поддержка внесет свой вклад в стабилизацию рынка нефти».
«Кроме того, это решение поощрит сокращение добычи и странами, не входящими в формат ОПЕК+», - заявил Шахбазов.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.
Н.Аббасова
Для Азербайджана характерна уникальная ориентация – представитель НАТО
Посол Азербайджана в РФ призвал сограждан не пытаться до 20 апреля пересечь границу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 40 человек, 50 - выздоровели
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,77 млн, число жертв - 108 тыс. человек - эксперты
Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, 67 заразились
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Глава МВД Турции ушел в отставку на фоне ситуации с эпидемией коронавируса
Число жертв коронавируса во Франции превысило 14 тыс., зараженных насчитывается почти 95,5 тыс
В Италии за сутки скончался 431 человек с коронавирусом - это самый низкий показатель с 19 марта
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог