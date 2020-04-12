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ТЭК 12.04.2020 23:11

Путин провел телефонный разговор с Трампом и Королем Саудовской Аравии

Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК плюс" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.

Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи", - добавили в пресс-службе.

Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

"Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи", - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что "условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия".

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Тэги: РОССИЯ, США, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]