Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.04.2020 23:19

Глава МВД Турции ушел в отставку на фоне ситуации с эпидемией коронавируса

Глава МВД Турции Сулейман Соглу в воскресенье подал в отставку на фоне ситуации вокруг эпидемии коронавируса в стране, сообщили турецкие СМИ.

10 апреля в пятницу Сойлу объявил о введении на 48 часов, начиная с 11 апреля, комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.

Однако о комендантском часе, уточняют СМИ, было объявлено всего за два часа до его начала. В результате 250 тыс. жителей Турции ринулись в магазины в попытках закупиться всем необходимым, создав хаос.

СМИ напоминают, что в Турции зафиксированы 56 956 случаев коронавируса. Общее число умерших с коронавирусом достигло 1198 человек, увеличившись за сутки на 97. Также поправились 3446 человек, из них 481 - за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МВД, ГЛАВА, ОТСТАВКА


Похожие новости


Турция будет проводить твердую линию при выдворении задержанных террористов в страны происхождения - глава МВД Глава МВД Турции призвал воздержаться от поспешных выводов по делу об исчезновении саудовского журналиста Глава МВД Турции назвал терактом вчерашний взрыв в Диярбакыре Глава МВД Турции покидает пост Министр внутренних дел Азербайджана находится с официальным визитом в Турции Руководители правоохранительных органов Азербайджана и Турции обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]