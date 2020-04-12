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ТЭК 12.04.2020 23:22

Сделка ОПЕК+ после июня может продолжиться без участия Мексики - источник

Сделка ОПЕК+ продлится после июня без участия Мексики, считает один из делегатов ОПЕК+.

По его словам, Мексика покинет альянс, не уточнив, озвучила ли это министр энергетики Росио Нахле в ходе сегодняшнего заседания альянса.

На заседании в четверг 22 из 23 стран проголосовали за снижение нефтедобычи на 10 млн б/с в мае-июне, на 8 млн б/с - до конца 2020 года и на 6 млн б/с - до мая 2022 года. Мексика выступила против, не согласившись с предложенной квотой, будучи готовой снизить лишь на 100 тыс. б/с.

США выразили готовность взять на себя 250 тыс. б/с из квоты Мексики.

В воскресенье вечером страны ОПЕК+ согласовали снижение нефтедобычи на 9,7 млн б/с только на май-июнь, снизив квоту Мексики до 100 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]