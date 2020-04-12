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ТЭК 12.04.2020 23:27

Международный альянс ОПЕК++ возглавят США, Россия и Саудовская Аравия

Россия, Саудовская Аравия и США договорились возглавить многонациональную коалицию ОПЕК++, пишет агентство Dow Jones.

"Соглашение (по сокращению добычи нефти - ИФ) было заключено в воскресенье после того, как президент США Дональд Трамп вмешался, чтобы помочь разрешить конфликт между Саудовской Аравией и Мексикой, который поставил под угрозу договор между всеми странами", - отмечает агентство.

В рамках сделки ОПЕК++ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На спешно созванной телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

В соответствии со сделкой, объявленной в воскресенье, Мексика снизит добычу на 100 тыс. б/с, что примерно на 250 тыс. б/с меньше, чем первоначально требовалось Саудовской Аравии. Делегаты сообщили агентству, что США разблокировали противостояние двух стран, пообещав взять на себя положенные Мексике сокращения в 300 тыс. б/с.

Остается неясным, как будут осуществляться сокращения добычи в США, отмечает Dow Jones. Вместе США, Канада и Бразилия будут ограничивать добычу на 3,7 млн б/с, но некоторые сокращения будут обусловлены рыночными потерями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, САУДАРАВИЯ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]