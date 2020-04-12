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ТЭК 12.04.2020 23:54

Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+, назвал ее отличной

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и поздравил их с заключением сделки по сокращению нефтедобычи.

"Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ свершилась. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергетике в США. Я бы хотел поблагодарить и поздравить президента Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что поговорил с ними из Овального кабинета. Отличная сделка для всех", - написал Трамп в твиттере.

За последние две недели Путин и Трамп четыре раза общались по телефону, в том числе трижды на этой неделе. В двух беседах принял также участие наследный принц Саудовской Аравии, ранее в таком формате лидеры трех стран переговоры не проводили.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, РОССИЯ, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]