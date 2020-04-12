Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+, назвал ее отличной

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и поздравил их с заключением сделки по сокращению нефтедобычи.

"Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ свершилась. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергетике в США. Я бы хотел поблагодарить и поздравить президента Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что поговорил с ними из Овального кабинета. Отличная сделка для всех", - написал Трамп в твиттере.

За последние две недели Путин и Трамп четыре раза общались по телефону, в том числе трижды на этой неделе. В двух беседах принял также участие наследный принц Саудовской Аравии, ранее в таком формате лидеры трех стран переговоры не проводили.