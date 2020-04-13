Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.04.2020 04:40

МЭА объявит в понедельник о закупках нефти в резервы для содействия эффективному сокращению добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) объявит в понедельных о закупках нефти в резервы для содействия эффективному сокращению добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе глава МЭА Фатих Бироль сообщал, что страны-импортеры нефти могут вскоре объявить о закупках нефти, чтобы поддержать спрос на топливо. "Мы увидим восстановление спроса (...), но я не ожидаю очень быстрого восстановления цен на нефть", - отметил он.

Осенью прошлого года Бироль рассказывал, что входящие в МЭА государства хранят около 1,55 млн баррелей на случай экстренных ситуаций. Этого объема хватит, чтобы в течение 15 дней удовлетворять глобальный спрос, отмечал глава МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЭА, НЕФТЬ, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


ОПЕК+ в 2020 г. столкнется с "пугающим" переизбытком нефти, предупреждает МЭА МЭА прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2019г на уровне 780 тыс. б/с, в 2020г – 760 тыс. б/с МЭА сохраняет прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на уровне 1,4 млн б/с МЭА приветствует возврат избытка предложения нефти на рынке МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах Глава МЭА ожидает дальнейшего роста цен на нефть

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]