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ТЭК 13.04.2020 08:59

Канада приветствует сделку ОПЕК+

Канада в воскресенье официально поприветствовала сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"Это очень хорошо. Мы приветствуем любые новости, которые приносят стабильность на мировые нефтяные рынки", - цитируют СМИ заявление министра природных ресурсов Шеймуса О`Ригана.

"Федеральное правительство глубоко обеспокоено нестабильностью цен на нефть (...). Канада привержена достижению ценовой определенности и экономической стабильности", - добавил он.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, ОПЕК+, СДЕЛКА, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]