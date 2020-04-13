Трамп поблагодарил Путина за усилия по нормализации рынков энергоресурсов - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в разговоре с главой России Владимиром Путиным поблагодарил его за сотрудничество с нефтедобывающими государствами и приветствовал обязательство вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за сотрудничество с Королевством Саудовская Аравия и другими нефтедобывающими государствами для успокоения мировых энергетических рынков. Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что президент США побеседовал с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Трамп приветствовал приверженность Саудовской Аравии возвращению добычи нефти к уровням, соответствующим глобальной энергетической и финансовой стабильности", - добавляет Белый дом.