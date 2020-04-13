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Дальнее зарубежье 13.04.2020 09:14

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.

Шторм, сопровождавшийся серией торнадо, обрушился на штаты Миссисипи и Луизиана в католическую пасху, когда жители из-за распространения коронавируса соблюдали установленный жесткий режим "сидим дома", информируют СМИ.

Метеорологическая служба сообщила о 13 торнадо, которые пронеслись по двум штатам.

СМИ публикуют многочисленные фотографии разрушенных домов, поваленных опор линий электропередач, искореженных рекламных щитов и перевернутых автомобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ, РАЗРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]