Трамп опроверг статью New York Times о запоздалой реакции президентской администрации на COVID-19

Президент США Дональд Трамп обвинил газету New York Times в публикации недостоверной информации после статьи о том, что глава Минздрава Алекс Азар неоднократно предупреждал его о возможной вспышке коронавируса за несколько недель до принятых администрацией президента мер.
"Статья New York Times - фальшивка, как и сама газета. Меня критиковали за то, что я действовал слишком быстро, когда ввел запрет на поездки в Китай, задолго до того, как большинство других захотели сделать также", - написал Трамп в твиттере.
По словам президента США, он также не получал никаких записок от советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который якобы призывал ввести ограничения на поездки из Китая.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Для Азербайджана характерна уникальная ориентация – представитель НАТО
Посол Азербайджана в РФ призвал сограждан не пытаться до 20 апреля пересечь границу
Новая сделка ОПЕК+, убрав с рынка от 15 млн б/с, не даст цене на нефть пробить "пол" - Дмитриев
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю
Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи
Google и Apple создают технологию для отслеживания контактов с помощью смартфонов
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1 млн 850 тыс., число жертв - 114 тыс
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 40 человек, 50 - выздоровели
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог