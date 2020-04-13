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Дальнее зарубежье 13.04.2020 09:06

Трамп опроверг статью New York Times о запоздалой реакции президентской администрации на COVID-19

Президент США Дональд Трамп обвинил газету New York Times в публикации недостоверной информации после статьи о том, что глава Минздрава Алекс Азар неоднократно предупреждал его о возможной вспышке коронавируса за несколько недель до принятых администрацией президента мер.

"Статья New York Times - фальшивка, как и сама газета. Меня критиковали за то, что я действовал слишком быстро, когда ввел запрет на поездки в Китай, задолго до того, как большинство других захотели сделать также", - написал Трамп в твиттере.

По словам президента США, он также не получал никаких записок от советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который якобы призывал ввести ограничения на поездки из Китая.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]