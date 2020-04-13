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Дальнее зарубежье 13.04.2020 09:20

Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс. - университет Хопкинса

В США, по состоянию на 05:00 понедельника, от вызываемого коронавирусом заболевания скончались 22 тыс. 023 человека, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Университет осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, основываясь на официальных данных властей соответствующих стран.

Всего в США выявлено 555 тыс. 313 инфицированных COVID-19, тест на коронавирус прошли более 2,8 млн человек, отмечается в сообщении.

В мире, по данным университета, насчитывается 1 млн 846 тыс. 963 инфицированных, число сметных случаев выросло до 114 тыс. 101.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]