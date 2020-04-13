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Здравоохранение 13.04.2020 09:22

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1 млн 850 тыс., число жертв - 114 тыс

В мире по состоянию на 9:00 понедельника зафиксировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 114 тыс. 245, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 22 тыс. 108 человек, выявлен 557 тыс. 571 инфицированный COVID-19.

В Испании число больных достигло 156 тыс. 363 при 17 тыс. 209 умерших, Италии - 166 тыс. 831 (19 тыс. 899), Франции - 133 тыс. 670 (14 тыс. 393), Германии - 127 тыс. 854 (3 тыс. 022), Великобритании - 85 тыс. 208 (10 тыс. 629), Иране - 71 тыс. 686 (4 тыс. 474), Турции - 56 тыс. 956 (1 тыс. 198), Бельгии - 29 тыс. 647 (3 тыс. 600), Нидерландах - 25 тыс. 746 (2 тыс. 747), Швейцарии - 25 тыс. 415 (1 тыс. 106), Канаде - 24 тыс. 380 (717), Бразилии - 22 тыс. 318 (1 тыс. 230).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три).

За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерли 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 160 случаев заболевания, из них 1 тыс. 378 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]