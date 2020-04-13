Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1 млн 850 тыс., число жертв - 114 тыс

В мире по состоянию на 9:00 понедельника зафиксировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 114 тыс. 245, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.
По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 22 тыс. 108 человек, выявлен 557 тыс. 571 инфицированный COVID-19.
В Испании число больных достигло 156 тыс. 363 при 17 тыс. 209 умерших, Италии - 166 тыс. 831 (19 тыс. 899), Франции - 133 тыс. 670 (14 тыс. 393), Германии - 127 тыс. 854 (3 тыс. 022), Великобритании - 85 тыс. 208 (10 тыс. 629), Иране - 71 тыс. 686 (4 тыс. 474), Турции - 56 тыс. 956 (1 тыс. 198), Бельгии - 29 тыс. 647 (3 тыс. 600), Нидерландах - 25 тыс. 746 (2 тыс. 747), Швейцарии - 25 тыс. 415 (1 тыс. 106), Канаде - 24 тыс. 380 (717), Бразилии - 22 тыс. 318 (1 тыс. 230).
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три).
За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря от коронавируса в стране умерли 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 160 случаев заболевания, из них 1 тыс. 378 - ввезенных из-за границы.
Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.
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