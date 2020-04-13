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Это интересно 13.04.2020 09:29

Google и Apple создают технологию для отслеживания контактов с помощью смартфонов

Google и Apple предложат технологию, которая позволит владельцам смартфонов на базе iOS и Android получать через специальное приложение сигналы о том, что они имели контакт с заболевшими COVID-19.

Предложенное технологическое решение, если оно получит поддержку, призвано помочь властям постепенно смягчать карантинные меры, говорят эксперты.

Alphabet, материнская компания Google, и Apple сообщили в пятницу, что предлагаемый ими "инструмент для отслеживания контактов" будет использовать технологию Bluetooth, позволяющую фиксировать сближение смартфонов. Если затем один из пользователей, который имеет приложение, узнает о заражении инфекцией и добровольно загрузит эту информацию в приложение, другие владельцы смартфонов с приложением получат сообщение, что они имели с контакт с этим человеком и должны уйти на карантин.

В мае Apple и Google планируют выпустить первую версию своего ПО для разработчиков приложений для смартфонов.

Для успеха проекта необходимо, чтобы соответствующие приложения добровольно загрузило большое число владельцев смартфонов, а также чтобы проект поддержали власти отдельных стран и органы здравоохранения.

По данным The Wall Street Journal, в рамках проекта Apple и Google не хотели бы предоставлять свою инфраструктуру широкому кругу разработчиков приложений, а в идеале предпочли бы иметь дело с одним разработчиком от одной страны, чтобы это вписывалось в общие планы властей по борьбе с пандемией.

Проект наверняка вызовет опасения у общественности, так как приложения будут собирать данные о контактах людей. Apple и Google заявили, что информация о контактах не будет раскрываться без согласия, не будут собираться также данные о местоположении и персональная информация. Bluetooth более точен и в отличие от GPS он не использует информацию о фактическом местоположении. Не предусматривается и создание единого хранилища данных, все сведения будут храниться на смартфонах, и только конкретный пользователь будет получать информацию о своих потенциально опасных прошлых контактах. Опубликованные Google и Apple фрагменты кода показывают, что при удалении приложения все пользовательские данные также уничтожаются.

Президент Дональд Трамп, комментируя совместный проект двух технологических гигантов, сказал: "Очень интересно. Но у многих возникнут опасения по поводу их личных свобод. Мы изучим это, очень внимательно изучим".

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Тэги: США, GOOLE, APPLE, ТЕХНОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]