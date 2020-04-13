Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 13 апреля ЦБА установил 1,8592 манат/1EUR (10 апреля - 1,8595 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 апреля установил 0,0232 манат/1RUB (10 апреля - 0,0229 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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