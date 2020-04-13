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СНГ 13.04.2020 09:34

Число заражений COVID-19 в Казахстане увеличилось до 972

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане в понедельник увеличилось до 972, еще одиннадцать человек с коронавирусом выявлены в Карагандинской области, сообщает республиканский оперативный штаб.

"На 11:10 13 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - в Карагандинской области", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждены 972 заражения коронавирусом, из них в Нур-Султане - 253, Алматы - 172, в Кызылординской области - 119, Акмолинской - 71, Карагандинской - 76, Атырауской - 59, Жамбылской - 46, Туркестанской - 43.

Кроме того, в Шымкенте зафиксированы 38 заражений, в Северо-Казахстанской области - 25, Алматинской - 21, Актюбинской - 11, Мангистауской - 10, Павлодарской - 10, Западно-Казахстанской - девять, Восточно-Казахстанской - шесть, Костанайской - три.

По данным штаба, в настоящее время выздоровевших от коронавируса в Казахстане - 99, летальных исходов - 10.

Режим ЧП по коронавирусу действует в стране с 16 марта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]