США призвали афганские стороны ускорить обмен военнопленными из-за COVID-19

США призвали афганские стороны ускорить осуществление процесса обмена военнопленными из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Процесс обмена военнопленными осуществляется на основании подписанного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан" по которому правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. сторонников талибов. В свою очередь, "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

"Обе стороны должны ускорить усилия по достижению целей, указанных в соглашении между США и талибами, как можно скорее. Потенциал вспышек COVID-19 в тюрьмах представляет реальную угрозу и тем более повод для срочных действий", - заявил в понедельник Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

В воскресенье вечером местные СМИ сообщили, что талибы освободили находившихся в плену 20 военнослужащих.

"Военнослужащие правительственных сил были переданы представителям Международного комитета красного креста на территории уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар. Они были доставлены в город Кандагар, административный центр одноименной провинции правительственным структурам", - говорилось в сообщении.

Ранее официальные источники сообщили, что за последние три дня из правительственных тюрем были освобождены 300 сторонников "Талибан".

"Приветствуем освобождение заключенных как афганским правительством, так и талибами. Освобождение заключенных является важным шагом в мирном процессе и сокращении насилия", - написал в понедельник Халилзад в твиттере.

Министерство общественного здравоохранения Афганистана объявило в воскресенье, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано 52 новых подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на предпринимаемые жесткие карантинные меры, больше всего - 28 случаев зарегистрировано за прошедшие сутки в Кабуле. Восемь фактов заражения в Кандагаре и еще семь в провинции Герат. Общее число заболевших в стране по состоянию на утро 12 апреля составило 607 человек", - говорится в сообщении.

Первый подтвержденный факт в стране был зарегистрирован 24 февраля у 35 летнего жителя, прибывшего из соседнего Ирана. По данным афганских властей, абсолютное большинство инфицированных либо совершали последнее время поездку в Иран, либо были в контакте с зараженными в Иране гражданами.

От последствий коронавирусной инфекции за этот период в стране скончались более 15 человек, в то же время, под данным Минздрава, более 30 человек полностью выздоровели от болезни.