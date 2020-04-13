Новая сделка ОПЕК+ с привлечением ряда дополнительных участников, убрав с рынка больше 15 млн баррелей нефти в сутки, задаст ценовую планку, ниже которой цена не опустится даже в условиях резкого падения спроса в связи с пандемией коронавируса, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Новое соглашение, формализованное вечером в воскресенье, "драматически поддерживает" цены в ситуации сильнейшего в истории нефтяной индустрии удара по спросу, сказал Дмитриев в интервью CNBC. Он вновь высказал мнение, что без сделки цены ушла бы ниже $10 за баррель.

"Это не значит, что цены будут исключительно высоки, но это важная поддержка для цен и стабилизации рынка. Конечно, мы по-прежнему будем иметь некоторую волатильность, но теперь есть, если хотите, "пол" для цен, и это хорошо для производителей и потребителей", - отметил глава РФПИ. При этом, по его словам, сделка страхует рынок и от резкого скачка цен в момент, когда мировой спрос начнет восстанавливаться.

Страны G20, которые присоединяются к государствам ОПЕК+, договорившимся о сокращении добычи на 9,7 млн б/с в мае-июне, снизят добычу более чем на 5 млн б/с, что в сумме даст более 15 млн/с, сказал Дмитриев. США, выступившие архитектором новой сделки наряду с Россией и Саудовской Аравией, в этом году сократят добычу на 2 млн б/с, считает он.

Активные переговоры ключевых участников соглашения и последовавшие всего через месяц с небольшим после распада предыдущей сделки договоренности говорят о том, что Россия, США и Саудовская Аравия готовы к сотрудничеству для стабильности на рынке, отметил Дмитриев. "Президент Путин за прошлую неделю имел столько телефонных переговоров с президентом Трампом, сколько за весь прошлый год", - сказал он, назвав это примером удачного взаимодействия для решения "большой мировой проблемы".

На торгах в понедельник стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавляет чуть более $1 (+3,6%) и составляет около $32,6.