Новак: на уровне штатов в США есть законодательство, позволяющее формализовать решения по ограничению добычи

В Казахстане выявлено еще шесть человек с коронавирусом, число заражений достигло 979, число умерших с коронавирусной инфекцией увеличилось до 12 человек, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
"На 14:30 (11:30 мск) 13 апреля в Казахстане зарегистрировано еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - четыре, в Восточно-Казахстанской области - один, в Северо-Казахстанской области - один", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб подтвердил еще одну смерть пациента с коронавирусной инфекции в Акмолинскоой области. Ранее областное управление здравоохранения сообщало, что в понедельник умер мужчина 1936 года рождения, госпитализированный из дома престарелых, в котором зафиксирована вспышка Covid-19.
Таким образом, число умерших пациентов с Covid-19 в стране увеличилось до 12 человек.
Всего в настоящее время в Казахстане подтверждены 979 случаев коронавируса, из них в Нур-Султане - 257, Алматы - 172, Кызылординской области - 119, Карагандинской - 76, Акмолинской - 71, Атырауской - 59, Жамбылской - 46, Туркестанской - 43.
Вместе с тем, в Шымкенте выявлены 38 заражений, Северо-Казахстанской области - 26, Алматинской - 21, Актюбинской - 11, Мангистауской - 10, Павлодарской - 10, Западно-Казахстанской - девять, Восточно-Казахстанской - восемь, Костанайской области - три.
По данным оперативного штаба, вылечились от коронавирусной инфекции 110 казахстанцев.
Со своей стороны советник президента Казахстана Ерлан Карин заявил, что первоначально власти страны ожидали худшего развития ситуации с коронавирусом в стране.
"Месяц назад (13 марта) в Казахстане был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. На сегодня, число заражённых превышает 900 человек, хотя по первоначальным расчётам, к середине апреля прогнозировалась еще более негативная ситуация", - написал Карин в понедельник на своей странице в соцсетях.
Ранее глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов заявлял, что не исключает роста зараженных в стране до 3,5 тыс. случаев.
Режим ЧП по коронавирусу действует в Казахстане с 16 марта.
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