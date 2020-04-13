Путин во вторник обсудит на видеоконференции с лидерами ЕАЭС борьбу с коронавирусом и поддержание экономической стабильности

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 14 апреля примет участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, добавили в Кремле.