Путин во вторник обсудит на видеоконференции с лидерами ЕАЭС борьбу с коронавирусом и поддержание экономической стабильности

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 14 апреля примет участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, добавили в Кремле.
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