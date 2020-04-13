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СНГ 13.04.2020 15:20

Путин во вторник обсудит на видеоконференции с лидерами ЕАЭС борьбу с коронавирусом и поддержание экономической стабильности

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 14 апреля примет участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, добавили в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕАЭС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]