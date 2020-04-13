Белорусский бизнес ждет от правительства предметных решений по поддержке в период кризиса из-за COVID-19

Белорусские предприниматели обеспокоены отсутствием предметных решений со стороны правительства о мерах поддержки в условиях набирающего обороты экономического кризиса на фоне распространения COVID-19, заявила агентству "Интерфакс-Запад" директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.Кунявского Жанна Тарасевич.

"Бизнес очень ждет от правительства хотя бы первоочередных мер по преодолению кризисной ситуации. В этой ситуации предприниматели не могут планировать свою деятельность и несут прямые убытки", - сказала Тарасевич.

Она сообщила, что Бизнес-союз провел оперативный опрос предпринимателей, который свидетельствует о резком ухудшении экономической ситуации.

Так, по оценке компаний, в туристической отрасли потери выручки в марте составили 95-98%, проинформировала Тарасевич.

В торговле и общепите падение выручки оценивается на уровне 50-80%. Значительные потери фиксируют предприниматели, которые работают в сфере рекламы, предоставления медицинских услуг, спортивной деятельности, пассажироперевозок.

"Данные пока очень оперативные, на запросы ответило пока около трети предпринимателей-членов союза. Но важно, что все респонденты говорят о резком ухудшении экономического положения и невозможности принять решение о последующих шагах", - подчеркнула Тарасевич.

Как сообщалось, на минувшей неделе с жесткой критикой позиции правительства выступил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Глава Бизнес-союза констатирует, что "все цивилизованные страны давно озвучили и реализуют различные по масштабности, исходя из своих возможностей, меры по поддержке экономики в этот не простой для всего мира период". "А Беларусь все чего-то выжидает - может само рассосется...", - добавил он.

Руководитель Бизнес-союза подчеркнул: "Мы до сих пор не знаем содержания и судьбы разработанного правительством (и анонсированного премьер-министром публично) документа по поддержке экономики. Где он? Когда будет принят? Что в себе содержит?".

Как сообщалось, 3 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса. При этом президент заявил: "Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - кто вложится сам. Надо шевелиться всем".

Между тем, 27 марта премьер-министр Сергей Румас сообщал, что правительство Беларуси разработало проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с коронавирусом. В частности, правительство рассматривало возможность предоставления налоговых каникул и корректировки арендной платы.