В Кремле не ждут улучшения российско-американских отношений в связи с участившимися контактами Путина и Трампа

Активизация общения президентов России и США в последнее время нельзя проецировать на взаимоотношения двух стран и рассматривать это как их улучшение, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президенты давно общаются в весьма конструктивном ключе. И в настоящий момент абсолютное совпадение интересов двух стран в том, чтобы объединить действия для стабилизации нефтяных рынков, конечно, диктует необходимость более частого общения", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, появилась ли надежда на улучшение двусторонних отношений после столь активного в последние дни общения президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Президенты общаются подолгу, общаются откровенно, конструктивно и эффективно, и результативно", - сказал Песков, заметив, что эффективность этого диалога доказана тем, что сделка по нефти завершена и формализована.

При этом он добавил: "Можно ли это все это проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу".