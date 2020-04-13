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СНГ 13.04.2020 18:48

В Кремле не ждут улучшения российско-американских отношений в связи с участившимися контактами Путина и Трампа

Активизация общения президентов России и США в последнее время нельзя проецировать на взаимоотношения двух стран и рассматривать это как их улучшение, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президенты давно общаются в весьма конструктивном ключе. И в настоящий момент абсолютное совпадение интересов двух стран в том, чтобы объединить действия для стабилизации нефтяных рынков, конечно, диктует необходимость более частого общения", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, появилась ли надежда на улучшение двусторонних отношений после столь активного в последние дни общения президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Президенты общаются подолгу, общаются откровенно, конструктивно и эффективно, и результативно", - сказал Песков, заметив, что эффективность этого диалога доказана тем, что сделка по нефти завершена и формализована.

При этом он добавил: "Можно ли это все это проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего, сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]