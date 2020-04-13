Экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили приговорен к пяти годам за участие в июньских беспорядках

Тбилисский городской суд в понедельник приговорил к пяти годам лишения свободы экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по обвинению в участии в беспорядках 20 июня 2019 года, когда несколько сот человек пытались ворваться в здание парламента в грузинской столице.

Защита обжалует приговор в апелляционном суде, заявил журналистам адвокат бывшего министра Мамука Чабашвили.

Чабашвили отметил, что ему неизвестно, обратится ли Окруашвили к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании.

Как сообщалось, в июне 2019 года грузинская оппозиция выступила против приезда в Тбилиси российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну. Это привело к обострению в российско-грузинских отношениях.

Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Оппозиционные партии Грузии вывели своих сторонников на митинг протеста в связи с поведением Гаврилова. Демонстранты предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка. Позднее спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе журналисты.

21 июня президент и председатель парламента Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси прервали визиты в Белоруссию и в Азербайджан. В тот же день было объявлено о том, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на отставке которого настаивала оппозиция, покинул этот пост.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия.

В РФ беспорядки в Тбилиси были восприняты в резко негативном ключе. 21 июня президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию". Вечером того же дня Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

24 июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством грузинских вин и других алкогольных напитков, ввозимых в Россию. Этот контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции", говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Там сообщили, что с 2014 по 2018 г. объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза - до 203 тыс. литров.