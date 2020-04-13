Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0232 GBR   2.1202 TRY   0.2526

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.04.2020 14:58

Казахстан сократит добычу нефти на 390 тыс. б/с в мае-июне в рамках сделки ОПЕК+ - Минэнерго

Казахстан планирует сократить добычу нефти в мае и июне на 390 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Казахстан сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки. Такие обязательства сроком на два месяца страна взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

"Это, безусловно, одно из самых больших коллективных сокращений добычи нефти в истории мировой нефтяной индустрии. Такое решение продиктовано в первую очередь непростой ситуацией, сложившейся не только на нефтяном рынке, но и во всем мире", - добавили в Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, из-за пандемии коронавируса в мире упал спрос на нефть, поэтому предложение секретариата ОПЕК о коллективном сокращении добычи "выглядит разумным и своевременным".

"Если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, так как перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти", - подчеркивается в пресс-релизе.

Минэнерго республики ожидает, что благодаря сделке ОПЕК+ сокращение добычи будет "контролируемым и даст позитивный импульс рынку, что благоприятно повлияет на рост цен на нефть и решит проблему затоваривания".

"Министерством энергетики в данный момент разрабатывается сценарий сокращения добычи нефти", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на видеоконференции в воскресенье страны соглашения ОПЕК+ договорились о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Встречи ОПЕК+ отложены на время действия мер по нераспространению COVID-19 Казахстан выступает за консенсус в ОПЕК+ и заинтересован в стабильных ценах на нефть - Минэнерго Спрос на нефть вырастет до 112 млн б/с к 2040 году, прогнозирует генсек ОПЕК Генсек ОПЕК Баркиндо посетит казахстанское нефтяное месторождение Кашаган Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября посетит столицу Казахстана Страны не-ОПЕК завершили встречу в узком составе и подписали соглашение о продлении сделки на 9 месяцев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]