Казахстан сократит добычу нефти на 390 тыс. б/с в мае-июне в рамках сделки ОПЕК+ - Минэнерго

Казахстан планирует сократить добычу нефти в мае и июне на 390 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Казахстан сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки. Такие обязательства сроком на два месяца страна взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

"Это, безусловно, одно из самых больших коллективных сокращений добычи нефти в истории мировой нефтяной индустрии. Такое решение продиктовано в первую очередь непростой ситуацией, сложившейся не только на нефтяном рынке, но и во всем мире", - добавили в Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, из-за пандемии коронавируса в мире упал спрос на нефть, поэтому предложение секретариата ОПЕК о коллективном сокращении добычи "выглядит разумным и своевременным".

"Если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, так как перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти", - подчеркивается в пресс-релизе.

Минэнерго республики ожидает, что благодаря сделке ОПЕК+ сокращение добычи будет "контролируемым и даст позитивный импульс рынку, что благоприятно повлияет на рост цен на нефть и решит проблему затоваривания".

"Министерством энергетики в данный момент разрабатывается сценарий сокращения добычи нефти", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на видеоконференции в воскресенье страны соглашения ОПЕК+ договорились о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.