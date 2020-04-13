На создание агропарков в Азербайджане выделено льготные кредиты на сумму около 200 млн манатов

Объем льготного кредитования на создание агропарков в Азербайджане на начало 2020 года достиг 196 млн манатов ($115,3 млн по текущему курсу), отмечается в отчете правительства Азербайджана за 2019 год.

На создание 27 агропарков и крупных фермерских хозяйств общей стоимостью 780 млн манатов ($458,2 млн) до сих пор выделено льготных кредитов на сумму 196 млн манатов.

Кроме того, по 23 агропаркам и крупным фермерским хозяйствам по 45 инвестиционным проектам общей стоимостью 759 млн манатов выданы документы о поощрении инвестиций (ДПИ).

В отчете также отмечается, что в настоящее время в Азербайджане действуют 33 агропака и крупных фермерских хозяйств, еще в 18 идут проектировочные и строительно-монтажные работы.

Как сообщалось ранее, в целом, в Азербайджане планируется создание 51 агропарка общей площадью около 200 тыс. га, инвестиции в которые оцениваются в 2,4 млрд манатов.

Реализация данных проектов позволит создать более 4 тыс. новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков