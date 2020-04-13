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Регион 13.04.2020 15:38

Армения вывезла из Турции 73 соотечественника, за помощью по коронавирусу к Анкаре не обращалась - МИД

Армянская сторона не обращалась к Анкаре за помощью в противодействии коронавирусу, исключением было содействие в организации возвращения на родину армянских граждан, 73 соотечественника, пожелавшие покинуть Турцию, вернулись на родину, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Армения прилагает последовательные усилия для возвращения на родину наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации, особенно из стран, где эпидемия нового типа коронавируса получила широкое распространение. 73 наших граждан, находившиеся в Турции и изъявившие желание вернуться, уже в пятницу были перевезены в Армению", - говорится в заявлении Нагдалян, опубликованном пресс-службой армянского МИД.

"По этому вопросу официальные круги МИД Армении сотрудничали с турецкими и грузинскими соответствующими органами. Сотрудничество с турецкой стороной было ограничено только этими рамками, и Армения не просила никакой поддержки за пределами этих рамок", - подчеркивается в документе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]