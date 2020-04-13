Армения вывезла из Турции 73 соотечественника, за помощью по коронавирусу к Анкаре не обращалась - МИД

Армянская сторона не обращалась к Анкаре за помощью в противодействии коронавирусу, исключением было содействие в организации возвращения на родину армянских граждан, 73 соотечественника, пожелавшие покинуть Турцию, вернулись на родину, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Армения прилагает последовательные усилия для возвращения на родину наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации, особенно из стран, где эпидемия нового типа коронавируса получила широкое распространение. 73 наших граждан, находившиеся в Турции и изъявившие желание вернуться, уже в пятницу были перевезены в Армению", - говорится в заявлении Нагдалян, опубликованном пресс-службой армянского МИД.

"По этому вопросу официальные круги МИД Армении сотрудничали с турецкими и грузинскими соответствующими органами. Сотрудничество с турецкой стороной было ограничено только этими рамками, и Армения не просила никакой поддержки за пределами этих рамок", - подчеркивается в документе.