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Регион 13.04.2020 15:39

В Иране от коронавируса выздоровели в два раза больше граждан, чем болеет сейчас

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Иране к понедельнику превысило 45 тыс. человек, тогда как болеют сейчас - порядка 23 тыс. иранцев.

По данным Минздрава Ирана, за сутки еще 111 человек скончались от коронавируса, всего в стране скончалось свыше 4,5 тыс. зараженных.

Число выявленных случаев в стране превысило 73 тыс. Власти страны отмечают снижение заболеваемости. Тем не менее, в стране продолжают действовать ограничения, направленные на сдерживание распространения Covid-19.

По данным сайта Worldometer, собирающем статистику об обстановке с коронавирусом в мире, Иран находится в данный момент на восьмой строчке среди других стран по числу зарегистрированных случаев коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]