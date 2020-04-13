Лукашенко: белорусы умирают не от коронавируса, а от букета хронических болезней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что белорусы умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.
"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - отметил глава государства.
По словам Лукашенко, коронавирус - "это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни".
"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше", - подчеркнул президент.
"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - порьщеал Лукашенко.
По информации Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Белоруссии умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2919 человек.
Азербайджан произвел в 2019 году продукцию оборонного назначения на $154 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Для Азербайджана характерна уникальная ориентация – представитель НАТО
Японские нефтяники считают, что новая сделка ОПЕК+ не соответствует ожиданиям рынка
Строительные компании в 2019 г выполнили работ в Азербайджане на $5,2 млрд
В Азербайджане с 5 апреля ликвидировано около 65 тыс. разрешений на передвижение в связи с ужесточением карантинного режима
Жертвами коронавируса в мире стали 115 тыс. человек
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог