Лукашенко: белорусы умирают не от коронавируса, а от букета хронических болезней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что белорусы умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - отметил глава государства.

По словам Лукашенко, коронавирус - "это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни".

"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше", - подчеркнул президент.

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - порьщеал Лукашенко.

По информации Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Белоруссии умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2919 человек.