Японские нефтяники считают, что новая сделка ОПЕК+ не соответствует ожиданиям рынка

Президент Японской нефтяной ассоциации Такаси Цукиока заявил, что новое соглашение ОПЕК++ о сокращении добычи не соответствует ожиданиям рынка, сообщает арабская служба телеканала CNBC.

По его словам, это приводит к том, что цены на нефть остаются без движения.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК в понедельник составила $32,84 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.

В настоящее время фьючерсы на нефть Brent колеблются вокруг $31 за баррель.

Новое соглашение ОПЕК+ требует, чтобы участники сделки сократили свою добычу на 9,7 млн б/с, что несколько ниже первоначального предложения в 10 млн б/с. Однако США, Бразилия и Канада также внесут свою лепту в общемировое сокращение добычи сырья, удалив с рынка ещё 3,7 млн б/с.

Японская нефтяная ассоциация объединяет 11 основных компаний страны, которые занимаются добычей, транспортировкой и переработкой нефти.