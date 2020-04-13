Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0232 GBR   2.1202 TRY   0.2526

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.04.2020 15:41

Японские нефтяники считают, что новая сделка ОПЕК+ не соответствует ожиданиям рынка

Президент Японской нефтяной ассоциации Такаси Цукиока заявил, что новое соглашение ОПЕК++ о сокращении добычи не соответствует ожиданиям рынка, сообщает арабская служба телеканала CNBC.

По его словам, это приводит к том, что цены на нефть остаются без движения.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК в понедельник составила $32,84 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.

В настоящее время фьючерсы на нефть Brent колеблются вокруг $31 за баррель.

Новое соглашение ОПЕК+ требует, чтобы участники сделки сократили свою добычу на 9,7 млн б/с, что несколько ниже первоначального предложения в 10 млн б/с. Однако США, Бразилия и Канада также внесут свою лепту в общемировое сокращение добычи сырья, удалив с рынка ещё 3,7 млн б/с.

Японская нефтяная ассоциация объединяет 11 основных компаний страны, которые занимаются добычей, транспортировкой и переработкой нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, СДЕЛКА, ОПЕК, ПЛЮС


Похожие новости


Apple может купить долю в подразделении Toshiba по выпуску микрочипов - источник

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]