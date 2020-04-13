Государства G20 могут ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира - газета

Государства G20 планируют ввести мораторий на выплаты по двусторонним кредитам для стран с низким уровнем доходов в рамках готовящегося пакета мер по борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению долгового кризиса в emerging markets, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в G20.
Инициатива, которая, как ожидается, будет официально оформлена на встрече министров финансов стран G20 на этой неделе, предусматривает заморозку на срок от шести до девяти месяцев или даже до конца 2021 года выплат государств по суверенному долгу в соответствии с призывом Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
Обеспеченные страны и международные институты потратят период моратория на выработку "очень четких критериев для каждой отдельной страны относительно того, что именно ей требуется", отметил источник. "Будет ли это полное списание долга? Или просто отсрочка?", - приводит его слова FT.
"Для того, чтобы согласовать списание долга, потребуется время, - отметил он. - Что требуется немедленно, так это дать государствам пространство для маневра, чтобы они могли не беспокоиться о денежных потоках и обслуживании долга перед другими странами, а имели возможность направить средства на неотложные нужды".
В G20 растут опасения относительно долговой устойчивости многих бедных стран, которые активно брали кредиты после финансового кризиса 2008 года и в данный момент не имеют достаточных ресурсов, чтобы принимать меры в ответ на ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.
Еще один источник FT в G20 заявил, что инициатива о введении моратория на выплаты по кредитам для стран с низким уровнем доходов получила "мощную поддержку".
"Переговоры продолжаются, и необходимо согласовать некоторые детали, однако мы уверены в том, что решение будет найдено", - отметил источник.
В прошлом месяцем МВФ и ВБ призвали к смягчению долговой нагрузки 76 беднейших стран мира, которые имеют право получать помощь в рамках входящей в группу ВБ Международной ассоциации развития (МАР, предоставляет беспроцентные займы и гранты правительствам беднейших стран мира). Однако и другие страны, не подпадающие под критерии выделения средств в рамках МАР, нуждаются в помощи в условиях их высокой долговой нагрузки и недостаточных ресурсов.
Переговоры в рамках G20 о том, каким именно странам должен быть предоставлен мораторий на выплаты по долгу, продолжаются, пишет FT.
Странам, получающим средства на цели развития в рамках двусторонних соглашений, предстоят в этом году выплаты внешним кредиторам на сумму порядка $40 млрд. Из них $18 млрд - по двусторонним соглашениям с другими государствами.
Кроме того, по оценкам Института международных финансов (IIF), беднейшим странам мира также предстоят выплаты по внутреннему долгу на общую сумму $130 млрд.
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