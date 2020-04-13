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СНГ 13.04.2020 19:43

Лукашенко посоветовал жителям белорусской деревни не носить маски в поле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы начинают перегибать с использованием мер индивидуальной защиты на фоне распространения коронавиурса.

"Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?", - продолжил глава государства.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен посетить производства защитных средств. "Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили", - отметил он.

"Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это... А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее", -добавил президент.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]