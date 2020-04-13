Лукашенко посоветовал жителям белорусской деревни не носить маски в поле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы начинают перегибать с использованием мер индивидуальной защиты на фоне распространения коронавиурса.
"Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?", - продолжил глава государства.
Кроме того, Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен посетить производства защитных средств. "Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили", - отметил он.
"Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это... А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее", -добавил президент.
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
Нефть дорожает на волатильных торгах после сделки ОПЕК+ о снижении добычи, цена Brent около $32 за баррель
Татнефть на время новой сделки ОПЕК+ перенаправит инвестиции в переработку и нефтехимию
Государства G20 могут ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира - газета
Более 700 человек с коронавирусом скончались в Великобритании за сутки
В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 1148, скончавшихся – 12
Путин предлагает создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог