Ношение масок скоро станет новой нормой, считают в ВОЗ

Представитель ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро в понедельник предположил, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой, сообщает BBC.
"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - заявил он в интервью в программе Today.
Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.
"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.
Число инфицированных коронавирусом в мире к понедельнику превысило 1,85 млн человек., число жертв - 114 тыс. человек.
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