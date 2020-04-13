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Здравоохранение 13.04.2020 15:53

Ношение масок скоро станет новой нормой, считают в ВОЗ

Представитель ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро в понедельник предположил, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой, сообщает BBC.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - заявил он в интервью в программе Today.

Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.

"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

Число инфицированных коронавирусом в мире к понедельнику превысило 1,85 млн человек., число жертв - 114 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, МАСКИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]