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СНГ 13.04.2020 20:05

Президент Казахстана примет участие в видеоконференции лидеров стран ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет во вторник в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"14 апреля президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции", - написал Курмангали на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Он напомнил, что на встрече планируется обсудить меры, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19 и поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

"По итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов Высшего Евразийского экономического совета", - добавил пресс-секретарь президента Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ЕАЭС, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]