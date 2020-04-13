Президент Казахстана примет участие в видеоконференции лидеров стран ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет во вторник в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"14 апреля президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции", - написал Курмангали на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Он напомнил, что на встрече планируется обсудить меры, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19 и поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

"По итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов Высшего Евразийского экономического совета", - добавил пресс-секретарь президента Казахстана.