Президент Казахстана примет участие в видеоконференции лидеров стран ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет во вторник в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.
"14 апреля президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции", - написал Курмангали на своей странице в фейсбуке в понедельник.
Он напомнил, что на встрече планируется обсудить меры, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19 и поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).
"По итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов Высшего Евразийского экономического совета", - добавил пресс-секретарь президента Казахстана.
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
Нефть дорожает на волатильных торгах после сделки ОПЕК+ о снижении добычи, цена Brent около $32 за баррель
Татнефть на время новой сделки ОПЕК+ перенаправит инвестиции в переработку и нефтехимию
Государства G20 могут ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира - газета
Более 700 человек с коронавирусом скончались в Великобритании за сутки
В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 1148, скончавшихся – 12
Путин предлагает создать единый федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог