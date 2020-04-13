Жертвами коронавируса в мире стали 115 тыс. человек

В мире за время пандемии коронавируса выявлено 1,86 млн случаев COVID-19, умерли 115 тыс. человек, сообщается в понедельник на сайте Wordlometers, ведущем статистику по заболеванию.
Все еще болеют 1,3 млн человек. Выздоровели 433,8 тыс. человек.
Первое место по зарегистрированным случаям коронавируса и по смертям занимают США. Там выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, 22 тыс. из них скончались.
В Испании третий раз за три недели от коронавируса умерли меньше 600 человек за сутки. Страна занимает второе место по зарегистрированным случаям COVID-19 - 169,4 тыс., и третье место по смертям - 17,5 тыс.
С понедельника в Испании вышли на работу сотрудники предприятий и рабочие. Власти рекомендовали всем носить в общественных местах медицинские маски и раздают их бесплатно в транспорте.
В Италии, замыкающей тройку стран с наибольшим количеством зарегистрированных пациентов с коронавирусом, COVID-19 выявили у 156,4 тыс. человек. По числу смертей Италия на втором месте в мире, скончались 19,9 тыс. человек.
На четвертом месте по числу зарегистрированных случаев коронавируса Франция с 132,6 тыс. пациентов, на пятом - Германия с 127,8 тыс. заболевших.
В Германии число выздоровевших после коронавируса в понедельник превысило число болеющих. Так, болеют коронавирусом в Германии свыше 60,5 тыс. человек, а выздоровели - 64,3 тыс. Больше выздоровевших только в Китае - 77,7 тыс. человек, и в Испании - 64,7 тыс. человек.
В воскресенье в Китае зафиксировали самое большое число новых случаев COVID-19 с начала марта - заболели 108 человек. 90% случаев импортированы из-за границы. Много заболевших в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Там заболели 49 человек. Чтобы снизить число "импортированных" случаев коронавируса в Хэйлунцзяне, Китай усилил пограничный контроль с Россией. Теперь, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, границу круглосуточно патрулируют.
В Великобритании в воскресенье из больницы выписали премьер-министра Бориса Джонсона. Он провел там неделю, в том числе три дня - в палате интенсивной терапии. Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Пока врачи не разрешили ему вернуться к исполнению обязанностей, и его замещает глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Великобритания замыкает пятерку стран с наибольшим числом смертей от коронавируса: там скончались 10,6 тыс. пациентов с COVID-19. В общей сложности этот вирус обнаружили у 84,3 тыс. жителей страны.
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