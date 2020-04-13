В Азербайджане с 5 апреля ликвидировано около 65 тыс. разрешений на передвижение в связи с ужесточением карантинного режима

В Азербайджане аннулировано около 65 тыс. разрешений для работников частного сектора, позволявших им беспрепятственного передвигаться в условиях ужесточения специального карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19, заявил директор Центра развития электронного правительства при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальных инноваций при президенте Фариз Джафаров.

«На сегодняшний день 755 тыс. разрешений выдано более 46,46 тыс. организациям, а количество действующих разрешений составляет 680 тыс. 65 тыс. разрешений, нарушающих правила карантинного режима, были отозваны с портала icaze.e-gov.az», - сказал Джафаров в интервью телеканалу RealTV.

В Азербайджане с 5 до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен. Граждане перед выходом из дома для получения разрешения должны отправить смс-сообщение на короткий номер 8103 с указанием цели выхода и информации, подтверждающей удостоверение личности. При этом представителям ряда госструктур и частного сектора разрешено свободное передвижение при условии получения разрешения через систему icaze.e-gov.az.

Х.Насирзаде