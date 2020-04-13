Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0232 GBR   2.1202 TRY   0.2526

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Социум 13.04.2020 15:56

В Азербайджане с 5 апреля ликвидировано около 65 тыс. разрешений на передвижение в связи с ужесточением карантинного режима

В Азербайджане аннулировано около 65 тыс. разрешений для работников частного сектора, позволявших им беспрепятственного передвигаться в условиях ужесточения специального карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19, заявил директор Центра развития электронного правительства при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальных инноваций при президенте Фариз Джафаров.

«На сегодняшний день 755 тыс. разрешений выдано более 46,46 тыс. организациям, а количество действующих разрешений составляет 680 тыс. 65 тыс. разрешений, нарушающих правила карантинного режима, были отозваны с портала icaze.e-gov.az», - сказал Джафаров в интервью телеканалу RealTV.

В Азербайджане с 5 до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен. Граждане перед выходом из дома для получения разрешения должны отправить смс-сообщение на короткий номер 8103 с указанием цели выхода и информации, подтверждающей удостоверение личности. При этом представителям ряда госструктур и частного сектора разрешено свободное передвижение при условии получения разрешения через систему icaze.e-gov.az.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РАЗРЕШЕНИЯ, УДАЛЕНИЯ, СИСТЕМА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]