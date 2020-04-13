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СНГ 13.04.2020 19:27

Премьеры России и Белоруссии обсудили координацию борьбы с коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом координацию мер по борьбе с коронавирусом и взаимодействие в энергетике, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в энергетике, как в рамках Союзного государства, так и в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Телефонный разговор состоялся в понедельник.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]