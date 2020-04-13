Премьеры России и Белоруссии обсудили координацию борьбы с коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом координацию мер по борьбе с коронавирусом и взаимодействие в энергетике, сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в энергетике, как в рамках Союзного государства, так и в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Телефонный разговор состоялся в понедельник.