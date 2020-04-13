Ученые России и Германии могут вести совместную работу по борьбе с коронавирусом - посол ФРГ в Москве

Россия и Германия могли бы взаимодействовать в борьбе с пандемией коронавируса в рамках научных контактов, а также на уровне "Группы двадцати" и Всемирной организации здравоохранения, считает посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Двустороннее специальное сотрудничество Германии и РФ в данной сфере могло бы осуществляться в рамках наших научных контактов, где у нас есть ряд тесных партнерских проектов", - заявил фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

При этом, по его словам, определяющее значение имеет многостороннее сотрудничество: "Так как данный вызов носит глобальный характер, то и решение для него может быть только глобальным".

В первую очередь взаимодействие между властями и экспертами двух стран должно осуществляться в рамках таких международных форматов, как ВОЗ и G-20, добавил посол.

"Что касается конкретного обращения за гуманитарной помощью со стороны Российской Федерации в адрес Германии, то мне об этом неизвестно", - сообщил фон Гайр.

Он отметил, что правительство Германии оказывает поддержку, прежде всего, соседям, которые на настоящий момент наиболее серьезно пострадали в ходе пандемии, - Италии, Франции и Великобритании.

(Полный текст интервью посла ФРГ публикуется на сайте www.interfax.ru и в номере газеты "Московский комсомолец" за вторник, 14 апреля).