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Дальнее зарубежье 13.04.2020 19:19

Папа римский указал на возросший риск домашнего насилия над женщинами

Папа римский Франциск в понедельник отметил увеличившийся риск того, что женщины могут стать жертвами домашнего насилия в период действия режима самоизоляции, введенного во многих странах из-за коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Иногда они сталкиваются с риском стать жертвами насилия во время совместного проживания, которое оказывается для них непосильным бременем... Давайте молиться за них", - сказал понтифик.

В ходе обращения, главным образом, посвященного ситуации вокруг коронавируса, он также поблагодарил всех женщин, оказавшихся на передовой во время этого кризиса.

"Сегодня я хочу вспомнить с вами о том, сколько всего делают женщины, в том числе в период кризиса в области здравоохранения", - сказал папа римский.

В частности, он отметил роль женщин-врачей, медсестер, сотрудниц сил правопорядка и магазинов, обеспечивающих товарами первой необходимости. В этом контексте понтифик также упомянул "многих матерей и сестер, которые находятся в самоизоляции дома с их семьями, детьми, пожилыми и людьми с ограниченными возможностями".

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЖЕНЩИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]