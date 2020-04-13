Папа римский указал на возросший риск домашнего насилия над женщинами

Папа римский Франциск в понедельник отметил увеличившийся риск того, что женщины могут стать жертвами домашнего насилия в период действия режима самоизоляции, введенного во многих странах из-за коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Иногда они сталкиваются с риском стать жертвами насилия во время совместного проживания, которое оказывается для них непосильным бременем... Давайте молиться за них", - сказал понтифик.

В ходе обращения, главным образом, посвященного ситуации вокруг коронавируса, он также поблагодарил всех женщин, оказавшихся на передовой во время этого кризиса.

"Сегодня я хочу вспомнить с вами о том, сколько всего делают женщины, в том числе в период кризиса в области здравоохранения", - сказал папа римский.

В частности, он отметил роль женщин-врачей, медсестер, сотрудниц сил правопорядка и магазинов, обеспечивающих товарами первой необходимости. В этом контексте понтифик также упомянул "многих матерей и сестер, которые находятся в самоизоляции дома с их семьями, детьми, пожилыми и людьми с ограниченными возможностями".