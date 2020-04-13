В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 1148, скончавшихся – 12

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 50 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 50 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1148.

При этом 1 человек скончался за сутки, общее число умерших достигло 12.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки вылечились еще 39 человек, общее число вылечившихся достигло 289.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 847 человека. Состояние 25 из них тяжелое, 30 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

На карантине находятся 2,373 тыс. человека.

Б.Рустамбеков