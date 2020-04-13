Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.0232 GBR   2.1202 TRY   0.2526

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.04.2020 18:02

В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 1148, скончавшихся – 12

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 50 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 50 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1148.

При этом 1 человек скончался за сутки, общее число умерших достигло 12.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки вылечились еще 39 человек, общее число вылечившихся достигло 289.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 847 человека. Состояние 25 из них тяжелое, 30 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

На карантине находятся 2,373 тыс. человека.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


Похожие новости


В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 40 человек, 50 - выздоровели Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, 67 заразились Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, более 60 заразились Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, более 100 заразились До полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены Covid-19 - оперштаб В Азербайджане выявлено 64 новых случая коронавируса, число зараженных достигло 273 - штаб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]