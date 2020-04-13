В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 1148, скончавшихся – 12

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 50 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 50 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима", - отмечается в сообщении оперативного штаба.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1148.
При этом 1 человек скончался за сутки, общее число умерших достигло 12.
Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки вылечились еще 39 человек, общее число вылечившихся достигло 289.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 847 человека. Состояние 25 из них тяжелое, 30 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
На карантине находятся 2,373 тыс. человека.
Б.Рустамбеков
Власти Азербайджана из-за COVID-19 возьмут на себя оплату 50% расходов на обучение в вузах и сузах детей из малообеспеченных семей
Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе
Нефть дорожает на волатильных торгах после сделки ОПЕК+ о снижении добычи, цена Brent около $32 за баррель
Татнефть на время новой сделки ОПЕК+ перенаправит инвестиции в переработку и нефтехимию
Государства G20 могут ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира - газета
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 71 человек, один скончался
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
Лукашенко пойдет на Пасху в церковь, предлагает проповеди провести на улице возле храма
Путин обсудил коронавирус с президентом Индонезии
Трамп обещает скорую отмену ряда ограничений, введенных из-за коронавируса
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог